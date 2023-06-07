Бочкарёв: в Москве на две трети выполнили годовой план ввода недвижимости

В январе — мае 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 232 различных объекта общей площадью более 5,65 млн кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«За первые пять месяцев года в городе введено в эксплуатацию свыше 5,65 млн кв. м различной недвижимости, в том числе 2,58 млн «квадратов» жилья. Таким образом, годовой план ввода недвижимости выполнен на две трети», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, около половины из введённых в эксплуатацию объектов — жильё, а остальное — это социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура.

«В городе соблюдается чёткий баланс ввода жилья и инфраструктуры, позволяющий создавать максимально комфортные условия для жизни, работы и отдыха», — отметил заммэра.

Он рассказал, что 75% всех введённых площадей приходится на долю инвесторов.

«За счёт частных средств в первые пять месяцев года было построено 174 объекта площадью 4,5 млн кв. м», — уточнил Бочкарёв.

Среди этих объектов — жильё, образовательные, спортивные, офисные, торговые и медицинские здания.