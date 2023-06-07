Бочкарёв: в Москве на две трети выполнили годовой план ввода недвижимости
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«За первые пять месяцев года в городе введено в эксплуатацию свыше 5,65 млн кв. м различной недвижимости, в том числе 2,58 млн «квадратов» жилья. Таким образом, годовой план ввода недвижимости выполнен на две трети», — сообщил Бочкарёв.
По его словам, около половины из введённых в эксплуатацию объектов — жильё, а остальное — это социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура.
«В городе соблюдается чёткий баланс ввода жилья и инфраструктуры, позволяющий создавать максимально комфортные условия для жизни, работы и отдыха», — отметил заммэра.
Он рассказал, что 75% всех введённых площадей приходится на долю инвесторов.
«За счёт частных средств в первые пять месяцев года было построено 174 объекта площадью 4,5 млн кв. м», — уточнил Бочкарёв.
Среди этих объектов — жильё, образовательные, спортивные, офисные, торговые и медицинские здания.