Автоэксперт Хайцеэр допустил снижение цен на китайские машины в будущем

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что российский рынок наполняется китайскими автомобилями разных брендов и в будущем между ними может начаться конкуренция, что, возможно, приведёт к коррекции цен.

«Количество китайских автомобилей в России увеличивается, количество марок увеличивается, машин в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они ещё не начинают дешеветь», — поделился он в интервью Радио Sputnik.

Хайцеэр предположил, что, когда рынок наполнится, последует некоторая корректировка цен вследствие конкуренции между китайскими производителями.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.