Автоэксперт Хайцеэр допустил снижение цен на китайские машины в будущем
- РИА Новости
«Количество китайских автомобилей в России увеличивается, количество марок увеличивается, машин в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они ещё не начинают дешеветь», — поделился он в интервью Радио Sputnik.
Хайцеэр предположил, что, когда рынок наполнится, последует некоторая корректировка цен вследствие конкуренции между китайскими производителями.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.