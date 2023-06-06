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Всероссийский фестиваль «Детство» состоится 8—11 июня в Нижнем Новгороде

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Всероссийский культурно-просветительский фестиваль «Детство» состоится 8—11 июня в Нижнем Новгороде.
Всероссийский фестиваль «Детство» состоится 8—11 июня в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент культуры администрации города.

Организаторы — Государственный музей А.М. Горького совместно с театром «Вера».

«В фестивале «Детство» примут участие драматические театры и литературные музеи, состоятся встречи с писателями, музейными педагогами и театральными деятелями, спектакли, выставки, тематические экскурсии и музейные программы, адресованные детям и взрослым, работающим с детской аудиторией», — заявила директор департамента Светлана Гуляева.

Программа также включает круглый стол «Культура и искусство в образовательной парадигме ребёнка».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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