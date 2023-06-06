В Удмуртии откроют пять центров для молодёжи в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В частности, Воткинский молодёжный центр начнёт работу к середине декабря. Там разместят танцзал, коворкинг, творческую мастерскую с библиотекой, звукозаписывающую студию и лекторий.
Центр в Глазове откроется в ноябре.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что общий бюджет поддержки проектов НКО, полученной из Фонда президентских грантов и других источников, составил 117 млрд рублей за шесть лет. Это позволило реализовать более чем 39 тыс. проектов.