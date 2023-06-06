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В Подмосковье запустят новые производства индийского холдинга

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и управляющий директор, председатель правления Uflex Group Ашок Чатурведи заключили соглашение о запуске нового производства по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов в ОЭЗ «Ступино Квадрат».
В Подмосковье запустят новые производства индийского холдинга
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мы рады снова вас видеть у нас в Подмосковье. Всегда приятно иметь дело с компанией, которая выполняет свои обязательства и, более того, имеет перспективу дальнейшего развития», — заявил Воробьёв.

По его словам, в настоящее время отношения между Россией и Индией особенно ценны.

Общий объём инвестиций составляет три миллиарда рублей.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что Объединённый институт ядерных исследований Дубны подписал договор об укреплении сотрудничества с образовательными учреждениями КНР.

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