В Подмосковье запустят новые производства индийского холдинга
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Об этом сообщает «Радио 1».
«Мы рады снова вас видеть у нас в Подмосковье. Всегда приятно иметь дело с компанией, которая выполняет свои обязательства и, более того, имеет перспективу дальнейшего развития», — заявил Воробьёв.
По его словам, в настоящее время отношения между Россией и Индией особенно ценны.
Общий объём инвестиций составляет три миллиарда рублей.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что Объединённый институт ядерных исследований Дубны подписал договор об укреплении сотрудничества с образовательными учреждениями КНР.