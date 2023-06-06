В Москве открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

В Москве открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, с запуском выезда путь от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе сократится с 7—11 минут до двух.

«Поездки стали ещё удобнее для порядка 280 тыс. москвичей, в первую очередь — для жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково», — добавил мэр.

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