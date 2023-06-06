Более 900 заявок за 1,5 месяца подали нижегородцы для участия в проекте «Волонтёры 800»

Жители Нижегородской области подали более 900 заявок за 1,5 месяца для участия в проекте «Волонтёры 800» в 2023 году.

Об этом пишет pravda-nn.ru.

В материале сказано, что из общего числа кандидатов отберут волонтёров, которые помогут в организации летних городских мероприятий, в первую очередь, в рамках «Молодёжной столицы России».

Программа подготовки волонтёров включает изучение ключевой информации о добровольческом движении, а также базовый курс по истории города, знакомящий с традициями и культурой Нижнего Новгорода.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что шестой сезон всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» стартовал в марте.