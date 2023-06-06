В Подмосковье более 1200 сирот обрели новые семьи с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областное Минсоцразвития.
«С начала года в Московской области более 1200 детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новые семьи. О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу — воспитанию детей — у нас обучают в школе приёмных родителей», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.
С января в регионе усыновили почти 100 детей, взяли под опеку — 887, устроили в приёмные семьи — 217.
Ранее «Радио 1» сообщало, что участниками нового проекта «Школа профориентации для родителей» в Московской области стали более 100 человек.