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В Подмосковье более 1200 сирот обрели новые семьи с начала года

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В Московской области более 1200 сирот обрели новые семьи с начала 2023 года. Для подготовки приёмных родителей в регионе работает 75 школ.
В Подмосковье более 1200 сирот обрели новые семьи с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областное Минсоцразвития.

«С начала года в Московской области более 1200 детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новые семьи. О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу — воспитанию детей — у нас обучают в школе приёмных родителей», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

С января в регионе усыновили почти 100 детей, взяли под опеку — 887, устроили в приёмные семьи — 217.

Ранее «Радио 1» сообщало, что участниками нового проекта «Школа профориентации для родителей» в Московской области стали более 100 человек.

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