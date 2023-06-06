В Приморском крае открылся приём заявок на конкурс проектов для территориальных общественных управлений

Во Владивостоке стартовал приём заявок от территориальных общественных управлений (ТОСов).

Об этом сообщает zr.media.

«Для Владивостока предельный размер гранта, который можно получить на благоустройство придомовых территорий, в 2023 году составит 1,5 миллиона рублей», — отметил мэр Константин Шестаков.

Приём заявок продлится до 26 июня. В 2022 году в конкурсе выиграли 34 инициативные группы. Работы по их проектам уже ведутся.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.