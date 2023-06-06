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Депутат Буцкая рассказала о работе института социальных нянь

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о развитии института социальных нянь в России.
Депутат Буцкая рассказала о работе института социальных нянь
  • РИА Новости

«Если нет ясельной группы под домом, а тебе надо куда-то выйти, выехать на работу, есть у нас совершенно замечательный институт социальных нянь. Обученных, которые получили сертификаты. Сейчас этот институт нянь реализуется в регионах где-то на уровне регионального законодательства, где-то это НКО», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, с каждым годом этот институт всё больше распространяется.

«Я считаю, что он дорос до федерального законодательства. У нас сейчас выстраивается система долговременного ухода за пожилыми людьми, людьми с инвалидностью. Когда социальный работник будет приходить на определённое количество часов в день и помогать. С мамой и ребёнком так же», — пояснила Буцкая.

Как добавила депутат, всё развивается в лучшую сторону.

Ранее «Радио 1» сообщало, что участниками нового проекта «Школа профориентации для родителей» в Московской области стали более 100 человек.

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