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В регионах России прошли акции в честь Дня эколога

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Тематические акции в честь Дня эколога состоялись в ряде регионов России.
В регионах России прошли акции в честь Дня эколога
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ко Дню эколога по всей стране прошло множество экопросветительских мероприятий при поддержке РЭО. Всего было охвачено более 20 регионов такими акциями, как сбор вторсырья, субботники, экофестивали, ЭкоГТО, мастер-классы и многими другими», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В частности, акция по уборке прибрежных территорий «Вода России» состоялась в Камчатском крае, Вологодской и Запорожской областях, ЭкоГТО — в Башкирии, Магаданской и Саратовской областях, экологические фестивали — в Липецкой области и Удмуртии.

В Воронежской области провели круглый стол, посвящённый празднованию Всемирного дня окружающей среды, а в Кемеровской области запустили «Зелёный трамвай».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.

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