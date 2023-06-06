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«Флот Республики Татарстан» приступит к полноправной работе в 2024 году

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Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Фарит Ханифов сообщил, что вся татарстанская пассажирская флотилия начнёт работать в составе АО «Флот Республики Татарстан» в 2024 году.
«Флот Республики Татарстан» приступит к полноправной работе в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

По его словам, в настоящее время часть флота используется в таких судоходных компаниях, как СК «Татфлот», АО «Татфлот».

«Потихоньку со следующей навигации уже целиком вся флотилия, и новая флотилия, и старая флотилия пассажирская, уже будет работать в составе нашего «Флота Республики Татарстан» как единое целое», — сказал Ханифов.

Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков в беседе с сайтом kp.ru заявил, что коммунальный флот очистил акваторию столицы от 150 т мусора с начала сезона.

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