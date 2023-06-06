«Флот Республики Татарстан» приступит к полноправной работе в 2024 году
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
По его словам, в настоящее время часть флота используется в таких судоходных компаниях, как СК «Татфлот», АО «Татфлот».
«Потихоньку со следующей навигации уже целиком вся флотилия, и новая флотилия, и старая флотилия пассажирская, уже будет работать в составе нашего «Флота Республики Татарстан» как единое целое», — сказал Ханифов.
Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков в беседе с сайтом kp.ru заявил, что коммунальный флот очистил акваторию столицы от 150 т мусора с начала сезона.