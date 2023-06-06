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В Симферополе открыли пункты сбора использованных батареек

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В Симферополе начали работу пять пунктов сбора использованных батареек. Они открылись на базе Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, Государственного комитета молодёжной политики Крыма и его подведомственных учреждений.
В Симферополе открыли пункты сбора использованных батареек
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Сдать батарейки на утилизацию могут все желающие.

«Также волонтёры Крыма проинформируют граждан о возможности сдачи батареек в специализированные пункты с целью улучшения состояния окружающей среды. Лишь вместе, начиная с малого, мы можем уберечь родную природу и показать полезные экологические привычки подрастающему поколению», — заявил глава комитета молодёжной политики региона Алексей Зинченко.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.

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