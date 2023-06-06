В Оренбурге состоялось награждение лауреатов литературной премии «Капитанская дочка»

В краеведческом музее Оренбурга состоялось награждение победителей Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка».

Победителем в номинации «За лучшее литературное произведение» стал Николай Волженцев из посёлка Переволоцкий с очерком «Дунай-трава», сообщает RIA 56.

В младшей возрастной группе (от 6 до 14 лет) лауреатом стала Ксения Поддубная с рассказом «Такая долгая жизнь».

Кроме того, победу в возрастной группе от 15 до 21 года одержала Дарья Бурмистрова с циклом рассказов «Дети Урала».

Ранее телеканал «360» сообщал, что торжественная церемония награждения призёров литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина прошла в Подмосковье.