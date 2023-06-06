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В России продажи новых легковых машин показали рост на 112% в мае

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Специалисты Ассоциации европейского бизнеса исследовали авторынок в России и выяснили, что продажи новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих машин выросли на 112,1% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В России продажи новых легковых машин показали рост на 112% в мае
  • Gettyimages.ru

Всего за месяц реализовали 51,5 тыс. автомобилей, передаёт НТВ.

А за первые пять месяцев текущего года в стране было продано 228,5 тыс. авто — на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Продукция «Автоваза» лидирует по объёмам продаж, в мае они достигли показателя в 24 тыс. авто. Так, в минувшем месяце удалось реализовать 17 тыс. автомобилей Lada Granta и почти 6400 автомобилей Lada Niva.

У китайского бренда Haval продано 7,6 тыс. машин, у Geely — 7 тыс.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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