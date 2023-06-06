Расходы на национальную оборону в Курской области за год выросли в 187 раз

Расходы бюджета Курской области за 2022 год на национальную оборону выросли в 187 раз по сравнению с 2021 годом и превысили 6 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Наталья Рудакова.

«По сравнению с 2021 годом значительно увеличились расходы на национальную оборону — в 187 раз», — приводит ТАСС слова Рудаковой.

Отмечается, что в 2022 году на территории региона реализовывались мероприятия по территориальной обороне, по выполнению работ, связанных с проведением спецоперации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в регионе российские специалисты приземлили беспилотник с раскраской террористического батальона «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.