Расходы на национальную оборону в Курской области за год выросли в 187 раз
- РИА Новости
«По сравнению с 2021 годом значительно увеличились расходы на национальную оборону — в 187 раз», — приводит ТАСС слова Рудаковой.
Отмечается, что в 2022 году на территории региона реализовывались мероприятия по территориальной обороне, по выполнению работ, связанных с проведением спецоперации.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в регионе российские специалисты приземлили беспилотник с раскраской террористического батальона «Азов»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.