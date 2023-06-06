Названы российские регионы — лидеры по продажам электронного ОСАГО

В России с января по май было продано 9,9 млн полисов электронного ОСАГО, это составляет около 62% от всех продаж автостраховки, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Российский союз автостраховщиков (РСА).

РИА Новости