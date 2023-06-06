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Названы российские регионы — лидеры по продажам электронного ОСАГО

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В России с января по май было продано 9,9 млн полисов электронного ОСАГО, это составляет около 62% от всех продаж автостраховки, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Российский союз автостраховщиков (РСА).
Названы российские регионы — лидеры по продажам электронного ОСАГО
  • РИА Новости

Всего количество проданных е-ОСАГО увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В рейтинг 15 регионов России, которые лидируют по продажам электронных полисов, вошли Москва (971 тыс. полисов е-ОСАГО), Московская область (539 тыс.), Краснодарский край (383 тыс.).

За ними следуют Свердловская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Челябинская область и Новосибирская область, Самарская область, Красноярский край, Ростовская область, Воронежская область, Алтайский край, Республика Башкортостан и Кемеровская область.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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