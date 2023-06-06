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Эксперт по недвижимости Левченко рассказала о правилах выбора загородного дома

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Эксперт по недвижимости Милана Левченко перечислила основные детали, которые необходимо учитывать при выборе загородного дома.
Эксперт по недвижимости Левченко рассказала о правилах выбора загородного дома
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» она призвала определиться, какой тип недвижимости подойдёт покупателю.

Левченко напомнила, что таунхаус — это небольшое строение, которое может быть рассчитано на проживание от двух до четырёх семей. Коттедж является собственным загородным домом.

Эксперт посоветовала обратить внимание на удалённость объекта от остановок общественного транспорта, а также инфраструктуру района, в котором находится загородный дом.

Кроме того, необходимо изучить год постройки здания, чтобы оценить его состояние. Также немаловажным является изучение систем коммуникаций: наличие центрального отопления, газа и горячей воды.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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