Эксперт по недвижимости Левченко рассказала о правилах выбора загородного дома

Эксперт по недвижимости Милана Левченко перечислила основные детали, которые необходимо учитывать при выборе загородного дома.

В беседе с «Вечерней Москвой» она призвала определиться, какой тип недвижимости подойдёт покупателю.

Левченко напомнила, что таунхаус — это небольшое строение, которое может быть рассчитано на проживание от двух до четырёх семей. Коттедж является собственным загородным домом.

Эксперт посоветовала обратить внимание на удалённость объекта от остановок общественного транспорта, а также инфраструктуру района, в котором находится загородный дом.

Кроме того, необходимо изучить год постройки здания, чтобы оценить его состояние. Также немаловажным является изучение систем коммуникаций: наличие центрального отопления, газа и горячей воды.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.