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Леонтьев: три населённых пункта полностью затоплены в Новокаховском городском округе

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Три населённых пункта полностью затоплены в Новокаховском городском округе.
Леонтьев: три населённых пункта полностью затоплены в Новокаховском городском округе
  • РИА Новости

Об этом заявил глава округа Владимир Леонтьев.

«На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населённых пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Леонтьев отметил, что масштабы ЧП катастрофичные. 

Ранее в Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку Херсонской области прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.

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