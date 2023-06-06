Леонтьев: три населённых пункта полностью затоплены в Новокаховском городском округе

Три населённых пункта полностью затоплены в Новокаховском городском округе.

Об этом заявил глава округа Владимир Леонтьев.

«На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населённых пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Леонтьев отметил, что масштабы ЧП катастрофичные.

Ранее в Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку Херсонской области прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.