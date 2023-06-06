Суд досрочно освободил из колонии бывшего главу антикоррупционного главка МВД Сугробова
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
В декабре 2017 года стало известно, что адвокаты бывшего генерала МВД Дениса Сугробова добились смягчения приговора своему подзащитному.
После рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде срок заключения экс-генерала, осуждённого на 22 года лишения свободы за создание организованного преступного сообщества, сократили до 12 лет колонии строгого режима.
Наказание также изменили и другим фигурантам дела.
Уголовное дело против Сугробова было возбуждено в феврале 2014 года. Вместе с самым молодым генералом МВД были задержаны и восемь его подчинённых.
Подробнее — в материале RT.