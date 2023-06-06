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Ссузы Тюменской области увеличили число бюджетных мест для поступающих

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В ссузах (средних специальных учебных заведениях) Тюменской области увеличили количество бюджетных мест на 2023—2024 учебный год.
Ссузы Тюменской области увеличили число бюджетных мест для поступающих
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства области.

Отмечается, что абитуриенты могут поступить в 15 колледжей/техникумов и четыре структурных подразделения вузов. У них будет возможность получить одну из 126 специальностей.

Также в текущем году в регионе открыли новые направления подготовки: эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, бригадир-путеец, управление качеством продукции, процессов и услуг, технология индустрии красоты.

Ранее ФАН сообщало, что депутат Госдумы Александр Толмачёв поддержал идею работы студентов педагогических колледжей в детсадах.

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