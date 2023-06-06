Ссузы Тюменской области увеличили число бюджетных мест для поступающих

В ссузах (средних специальных учебных заведениях) Тюменской области увеличили количество бюджетных мест на 2023—2024 учебный год.

Об этом пишет «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства области.

Отмечается, что абитуриенты могут поступить в 15 колледжей/техникумов и четыре структурных подразделения вузов. У них будет возможность получить одну из 126 специальностей.

Также в текущем году в регионе открыли новые направления подготовки: эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, бригадир-путеец, управление качеством продукции, процессов и услуг, технология индустрии красоты.

Ранее ФАН сообщало, что депутат Госдумы Александр Толмачёв поддержал идею работы студентов педагогических колледжей в детсадах.