В ходе учений на Балтийском флоте проверили готовность к применению комплексов «Бастион»
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«По сигналу тревоги дивизионы подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершили марш в район развёртывания и заняли позиции на побережье Калининградской области», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что с помощью радиотехнических средств ракетчики произвели поиск целей в Балтийском море и приступили к слежению за кораблями условного противника.
5 июня оперативные учения с группировками Балтийского флота начались на Балтике.