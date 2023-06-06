В ходе учений на Балтийском флоте проверили готовность к применению комплексов «Бастион»

Готовность к боевому применению ракетных комплексов «Бастион» проверили в рамках проходящих на Балтийском флоте оперативных учений.

Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«По сигналу тревоги дивизионы подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершили марш в район развёртывания и заняли позиции на побережье Калининградской области», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что с помощью радиотехнических средств ракетчики произвели поиск целей в Балтийском море и приступили к слежению за кораблями условного противника.

5 июня оперативные учения с группировками Балтийского флота начались на Балтике.