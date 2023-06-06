Губернатор Гладков: противника в Белгородской области нет, в том числе в Новой Таволжанке
- РИА Новости
«Часто задаётся вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. Уважаемые друзья, о всех сложных событиях максимальное быстро стараемся довести информацию до вас... Сегодня противника на территории Белгородской области нет», — сказал он.
Это касается и села Новая Таволжанка, подчеркнул он.
Как ранее сообщили в Кремле, в приграничных с Украиной регионах сейчас принимаются меры для наведения порядка.