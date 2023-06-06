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Губернатор Гладков: противника в Белгородской области нет, в том числе в Новой Таволжанке

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Противника в Белгородской области нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Гладков: противника в Белгородской области нет, в том числе в Новой Таволжанке
  • РИА Новости

«Часто задаётся вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. Уважаемые друзья, о всех сложных событиях максимальное быстро стараемся довести информацию до вас... Сегодня противника на территории Белгородской области нет», — сказал он.

Это касается и села Новая Таволжанка, подчеркнул он.

Как ранее сообщили в Кремле, в приграничных с Украиной регионах сейчас принимаются меры для наведения порядка.

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