В Минюсте сообщили, что не имеют замечаний к законопроекту о налоге на сверхприбыль

Замечания, которые были высказаны Минюстом России по законопроектам о налоге на сверхприбыль прошлых лет, были урегулированы, к текущей версии законопроекта замечаний нет, сообщили в ведомстве.

«В Минюсте России находился на рассмотрении проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и проект федерального закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», — сообщило министерство.

Как утверждается, все замечания, высказанные Минюстом, «были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти ещё до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности».