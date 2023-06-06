Прокуратура обжаловала приговор Ройзману по делу о дискредитации ВС России

Прокуратура обжаловала приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* по уголовному делу о дискредитации армии России, который должен был вступить в силу.

Об этом сообщается в картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

На сайте суда отмечается, что 5 июня прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления областной прокуратуры «принесено апелляционное представление», которое было возвращено для пересоставления.

Пресс-служба суда добавила, что «приговор не вступил в законную силу».

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова, текст апелляционного представления защите ещё не вручили, поэтому требования прокуратуры неизвестны.

Ранее суд оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.