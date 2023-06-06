Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Прокуратура обжаловала приговор Ройзману по делу о дискредитации ВС России

Короткая ссылка
Прокуратура обжаловала приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* по уголовному делу о дискредитации армии России, который должен был вступить в силу.
Прокуратура обжаловала приговор Ройзману по делу о дискредитации ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщается в картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

На сайте суда отмечается, что 5 июня прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления областной прокуратуры «принесено апелляционное представление», которое было возвращено для пересоставления.

Пресс-служба суда добавила, что «приговор не вступил в законную силу».

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова, текст апелляционного представления защите ещё не вручили, поэтому требования прокуратуры неизвестны.

Ранее суд оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить