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Экономист Спинка назвал август самым выгодным месяцем для отпуска летом

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Экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал, что август — самый выгодный месяц для летнего отдыха, ведь именно в августе можно получить больше отпускных выплат.
Экономист Спинка назвал август самым выгодным месяцем для отпуска летом
  • РИА Новости

Если работник хочет оформить отпуск с наибольшей финансовой выгодой, ему необходимо подсчитать, сколько в каждом из месяцев рабочих дней, поделился эксперт с URA.RU.

«Так, по причине ежегодных длительных выходных январь — самый невыгодный для отпуска месяц с финансовой точки зрения. Но поскольку речь идёт о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нём 23 дня по сравнению с новогодними 17», — отметил Спинка.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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