Экономист Спинка назвал август самым выгодным месяцем для отпуска летом
- РИА Новости
Если работник хочет оформить отпуск с наибольшей финансовой выгодой, ему необходимо подсчитать, сколько в каждом из месяцев рабочих дней, поделился эксперт с URA.RU.
«Так, по причине ежегодных длительных выходных январь — самый невыгодный для отпуска месяц с финансовой точки зрения. Но поскольку речь идёт о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нём 23 дня по сравнению с новогодними 17», — отметил Спинка.
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