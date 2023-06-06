Экономист Спинка назвал август самым выгодным месяцем для отпуска летом

Экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал, что август — самый выгодный месяц для летнего отдыха, ведь именно в августе можно получить больше отпускных выплат.

Если работник хочет оформить отпуск с наибольшей финансовой выгодой, ему необходимо подсчитать, сколько в каждом из месяцев рабочих дней, поделился эксперт с URA.RU.

«Так, по причине ежегодных длительных выходных январь — самый невыгодный для отпуска месяц с финансовой точки зрения. Но поскольку речь идёт о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нём 23 дня по сравнению с новогодними 17», — отметил Спинка.

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