В Нижегородской области ликвидировали более 860 несанкционированных свалок в 2022 году, заявил министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«В прошлом году мы планировали ликвидацию 606 свалок объёмом до 1000 кубов, а по факту убрали 864 свалки. Такой результат стал возможным благодаря слаженной работе муниципалитетов и выделению дополнительного финансирования», — сказал Егоров.

По его словам, в 2023 году работа также будет направлена на сокращение числа несанкционированных свалок в области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Курской области планируется построить новый автоматизированный мусоросортировочный комплекс. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2026 году.