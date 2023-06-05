Хуснуллин: в 16 регионов России поступило более тысячи новых транспортных средств

В 16 регионов России поступило более 1 тыс. новых транспортных средств в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов.

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Благодаря средствам ИБК в 16 регионов России уже поступило более 1 тыс. транспортных средств! Это 442 автобуса, 130 троллейбусов, 105 трамваев, 336 вагонов метро и семь составов Московских центральных диаметров (МЦД)», — написал он в своём Telegram-канале.

31 мая председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии».

Его задачей будет объединение железных дорог Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.