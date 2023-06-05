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В ЯНАО открыли офис Комитета семей воинов Отечества

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В Салехарде заработал офис Комитета семей воинов Отечества.
В ЯНАО открыли офис Комитета семей воинов Отечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Общественная организация Комитет семей воинов Отечества создана в России в конце прошлого года. Президент РФ поддержал создание штабов во всех регионах России», — говорится в сообщении.

Штабы организации открыты во всех муниципалитетах ЯНАО и оказывают помощь и поддержку военнослужащим и их семьям.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» начало работу 1 июня, сотрудников организации поблагодарил губернатор региона Андрей Воробьёв.

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