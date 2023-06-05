В Ставропольском крае заработала новая ветроэлектростанция
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ».
«Кузьминская ВЭС — наша первая ветроэлектростанция, укомплектованная на новой цепочке поставок с учётом укрепления технологического суверенитета ветроэнергетичской отрасли», — заявил гендиректор компании-инвестора Григорий Назаров.
На церемонии открытия также отметили, что новая ВЭС вместе с Кочубеевской ВЭС образовала крупнейший ветропарк России.
Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ запустил вторую очередь Кольской ветроэлектростанции.