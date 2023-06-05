Иммунолог Крючков назвал метапневмовирус одним из ОРВИ

Иммунолог Николай Крючков заявил, что метапневмовирус давно известен и является одним из ОРВИ.

«В процентном отношении это не самый представленный вирус ОРВИ. Да, в этом сезоне было не так мало случаев заболевания метапневмовирусом. Но он далеко не лидер. Аденовирус или грипп опережают его по заболеваемости. Это сезонная инфекция», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, этот вирус давно адаптирован.

Как считает Крючков, с большей вероятностью то, что сейчас проявляется как ОРВИ, может быть именно COVID-19.

«Скрытой заболеваемости ковидом очень много. Я бы сказал, это номер один из ОРВИшных проявлений», — заключил эксперт.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с НСН прокомментировал данные о якобы неправильном лечении пациентов с симптомами ОРЗ в ряде стран на фоне пандемии COVID-19.