Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдёт 14 июня

Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится 14 июня — в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает «МК в Питере».

Ожидаются представители федеральной и региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений и предпринимателей.

Главная тема — международная кооперация бизнеса. Деловые дискуссии будут проходить в новом формате: запланированы дебаты, практикумы и другие мероприятия.

Также состоится пленарная сессия «Международная кооперация МСП: от задач к решению».

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.