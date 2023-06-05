Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдёт 14 июня
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Об этом сообщает «МК в Питере».
Ожидаются представители федеральной и региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений и предпринимателей.
Главная тема — международная кооперация бизнеса. Деловые дискуссии будут проходить в новом формате: запланированы дебаты, практикумы и другие мероприятия.
Также состоится пленарная сессия «Международная кооперация МСП: от задач к решению».
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.