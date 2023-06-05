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Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдёт 14 июня

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Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится 14 июня — в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдёт 14 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере».

Ожидаются представители федеральной и региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений и предпринимателей.

Главная тема — международная кооперация бизнеса. Деловые дискуссии будут проходить в новом формате: запланированы дебаты, практикумы и другие мероприятия.

Также состоится пленарная сессия «Международная кооперация МСП: от задач к решению».

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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