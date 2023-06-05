В Нижегородской области пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Нижегородской области пресекли деятельность четырёх организаций, занимавшихся обманом и зарабатыванием средств на доверчивых гражданах в I квартале 2023 года.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского главного управления Банка России.

В числе нелегальных фирм — два чёрных кредитора, финансовая пирамида и незаконный участник рынка ценных бумаг.

Гражданам рекомендуют внимательнее ознакомиться с финансовой организацией перед подписанием договора и указанием своих персональных данных.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.