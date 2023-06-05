В Нижегородской области пресекли деятельность финансовой пирамиды
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского главного управления Банка России.
В числе нелегальных фирм — два чёрных кредитора, финансовая пирамида и незаконный участник рынка ценных бумаг.
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