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В Нижегородской области пресекли деятельность финансовой пирамиды

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В Нижегородской области пресекли деятельность четырёх организаций, занимавшихся обманом и зарабатыванием средств на доверчивых гражданах в I квартале 2023 года.
В Нижегородской области пресекли деятельность финансовой пирамиды
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского главного управления Банка России.

В числе нелегальных фирм — два чёрных кредитора, финансовая пирамида и незаконный участник рынка ценных бумаг.

Гражданам рекомендуют внимательнее ознакомиться с финансовой организацией перед подписанием договора и указанием своих персональных данных.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.

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