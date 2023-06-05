На площади Киевского вокзала открыли обновлённый павильон московского транспорта

На площади Киевского вокзала начал работу обновлённый павильон московского транспорта, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как напомнил мэр, павильон создали в 2018 году, чтобы рассказать пассажирам о Московских центральных диаметрах. Экспозиция вызвала большой интерес, и было принято решение провести реконструкцию и посвятить экспозицию основным транспортным проектам города.

По словам Собянина, в павильоне будет особенно интересно семьям с детьми — они смогут играть, получать полезную информацию о различных видах транспорта, определиться с будущей профессией.

Реконструкция павильона продолжалась с мая 2022 года по май 2023-го.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области отремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.