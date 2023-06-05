Более 20 мостов отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
- РИА Новости
Об этом телеканалу «360» рассказала заместитель председателя областного правительства Анна Кротова.
Она отметила, что камеры фото- и видеофиксации зафиксировали увеличение количества сверхтяжёлой техники на дорогах, что становится одной из причин износа дорог.
«За последние три года отремонтировали 85 мостов, на текущий год запланировали ещё 24 моста», — сказала Кротова.
Среди мостов, которые планируется отремонтировать, — путепровод в Егорьевске и мост через реку Осётр в Серебряных Прудах.
Ранее агентство «Невские новости» сообщило, что в Ломоносовском районе Ленинградской области проведут капитальный ремонт дороги Аннино — Разбегаево.