Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юрист Турапина дала советы, как не стать жертвой вымогательства со стороны «сантехников» и «ремонтников»

Короткая ссылка
Юрист, консультант Центра экспертного сопровождения политических процессов Александра Турапина дала советы, как не стать жертвой вымогательства со стороны «сантехников» и «ремонтников».
Юрист Турапина дала советы, как не стать жертвой вымогательства со стороны «сантехников» и «ремонтников»
  • Gettyimages.ru

По её словам, до начала работ самое главное — это заключить договор. При этом неважно, пользуетесь вы услугой фирмы или частного лица. Сложность заказанной работы тоже не важна: вам надо прочистить канализацию или просто вкрутить лампочку — без разницы, договор должен быть. Ведь именно на его основании будет производиться оплата.

«В договоре должна быть ссылка на прайс-лист, согласно которому будут выполняться те или иные действия. Обычно оказание услуги начинается с диагностики ситуации: она может быть, согласно договору, как бесплатной, так и оплачиваемой в любом случае или же только в случае отказа от проведения ремонтных работ. После проведения диагностики, как правило, согласно документу, удобным вам способом мастер сообщает, какие конкретно поломки произошли в вашем случае. Устно или письменно, лучше письменно, вы даёте ответ, готовы ли вы производить указанный ремонт согласно прайсу. Мастер фиксирует ваше решение», — цитирует её ФАН.

Ранее основатель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс заявила в беседе с газетой «Известия», что при выборе загородного дома для аренды нужно тщательно изучить юридические и финансовые условия, а также физические характеристики объекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить