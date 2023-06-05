Юрист Турапина дала советы, как не стать жертвой вымогательства со стороны «сантехников» и «ремонтников»

Юрист, консультант Центра экспертного сопровождения политических процессов Александра Турапина дала советы, как не стать жертвой вымогательства со стороны «сантехников» и «ремонтников».

По её словам, до начала работ самое главное — это заключить договор. При этом неважно, пользуетесь вы услугой фирмы или частного лица. Сложность заказанной работы тоже не важна: вам надо прочистить канализацию или просто вкрутить лампочку — без разницы, договор должен быть. Ведь именно на его основании будет производиться оплата.

«В договоре должна быть ссылка на прайс-лист, согласно которому будут выполняться те или иные действия. Обычно оказание услуги начинается с диагностики ситуации: она может быть, согласно договору, как бесплатной, так и оплачиваемой в любом случае или же только в случае отказа от проведения ремонтных работ. После проведения диагностики, как правило, согласно документу, удобным вам способом мастер сообщает, какие конкретно поломки произошли в вашем случае. Устно или письменно, лучше письменно, вы даёте ответ, готовы ли вы производить указанный ремонт согласно прайсу. Мастер фиксирует ваше решение», — цитирует её ФАН.

Ранее основатель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс заявила в беседе с газетой «Известия», что при выборе загородного дома для аренды нужно тщательно изучить юридические и финансовые условия, а также физические характеристики объекта.