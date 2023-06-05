Собянин сообщил о старте голосования за лучшие турмаршруты Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте голосования за лучшие туристические маршруты столицы в проекте «Активный гражданин».

Голосование пройдёт с 5 по 30 июня в рамках общегородского конкурса «Покажи Москву!».

Жители города смогут выбрать лучшие маршруты, которые в перспективе будут опубликованы в журнале Russpass Mag, сообщает «Вечерняя Москва».

«Конкурс проходит в столице в четвёртый раз, в нём принимают участие как профессионалы, так и любители. В этом году они составляли маршруты по пяти темам — истории, науке, спорту, экологии и речным прогулкам», — уточнил Собянин.

В финал конкурса вышли 12 маршрутов по девяти административным округам столицы.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владислава Овчинского сообщала, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.