В ГД внесён проект о сертификате на новорождённого ребёнка в семьях с низкими доходами

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорождённого ребёнка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Как подчёркивает РИА Новости, правительство России данный законопроект не поддержало. Это следует из отзыва кабмина, который доступен в думской базе.

«Законопроектом предлагается ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорождённого ребёнка, который предоставляется семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов с применением комплексной оценки нуждаемости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством России ежегодно, исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорождённого, включая детскую коляску, одежду и предметы гигиены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.