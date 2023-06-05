Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ГД внесён проект о сертификате на новорождённого ребёнка в семьях с низкими доходами

Короткая ссылка
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорождённого ребёнка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
В ГД внесён проект о сертификате на новорождённого ребёнка в семьях с низкими доходами
  • РИА Новости

Как подчёркивает РИА Новости, правительство России данный законопроект не поддержало. Это следует из отзыва кабмина, который доступен в думской базе.

«Законопроектом предлагается ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорождённого ребёнка, который предоставляется семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов с применением комплексной оценки нуждаемости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством России ежегодно, исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорождённого, включая детскую коляску, одежду и предметы гигиены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить