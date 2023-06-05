В ГД внесён проект о сертификате на новорождённого ребёнка в семьях с низкими доходами
- РИА Новости
Как подчёркивает РИА Новости, правительство России данный законопроект не поддержало. Это следует из отзыва кабмина, который доступен в думской базе.
«Законопроектом предлагается ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорождённого ребёнка, который предоставляется семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов с применением комплексной оценки нуждаемости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством России ежегодно, исходя из средних цен на товары отечественного производства для новорождённого, включая детскую коляску, одежду и предметы гигиены.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжающихся обсуждениях с правительством мер поддержки семей и рождаемости.