Жителям Подмосковья напомнили о необходимости проведения ТО газового оборудования

Более 44 тыс. жителей Московской области получили уведомления о необходимости заключения договора на техобслуживание (ТО) газового оборудования в своих домах.

Глава Минэнергетики региона Александр Самарин в беседе с телеканалом «360» сообщил, что в рамках договора специалисты ежегодно проводят техническое обслуживание газового оборудования и выявляют неисправности.

С начала года такие договоры заключили 44 643 жителя области. Эксперты приостановили ненадлежащее использование оборудования в 1035 квартирах.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.