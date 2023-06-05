Жителям Подмосковья напомнили о необходимости проведения ТО газового оборудования
- РИА Новости
Глава Минэнергетики региона Александр Самарин в беседе с телеканалом «360» сообщил, что в рамках договора специалисты ежегодно проводят техническое обслуживание газового оборудования и выявляют неисправности.
С начала года такие договоры заключили 44 643 жителя области. Эксперты приостановили ненадлежащее использование оборудования в 1035 квартирах.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.