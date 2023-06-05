Пожарные не нашли признаков возгорания в корпусе больницы в московской Коммунарке
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По словам представителя экстренных служб, в 11:48 поступило сообщение о пожаре в Коммунарке.
Прибывшие на место дежурные подразделения установили, что признаков пожара в шестиэтажном медучреждении нет.
При этом в пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, что причиной стало ложное срабатывание в ещё не сданном лечебном корпусе автоматической системы, направившей сигнал о пожаре.
Как заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, все помещения проверены, угрозы нет, персонал возвращается к работе.