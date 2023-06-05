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Пожарные не нашли признаков возгорания в корпусе больницы в московской Коммунарке

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Пожарные не нашли признаков возгорания в одном из корпусов Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».
Пожарные не нашли признаков возгорания в корпусе больницы в московской Коммунарке
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

По словам представителя экстренных служб, в 11:48 поступило сообщение о пожаре в Коммунарке. 

Прибывшие на место дежурные подразделения установили, что признаков пожара в шестиэтажном медучреждении нет.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, что причиной стало ложное срабатывание в ещё не сданном лечебном корпусе автоматической системы, направившей сигнал о пожаре. 

Как заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, все помещения проверены, угрозы нет, персонал возвращается к работе.

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