Пожарные не нашли признаков возгорания в корпусе больницы в московской Коммунарке

Пожарные не нашли признаков возгорания в одном из корпусов Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, в 11:48 поступило сообщение о пожаре в Коммунарке.

Прибывшие на место дежурные подразделения установили, что признаков пожара в шестиэтажном медучреждении нет.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, что причиной стало ложное срабатывание в ещё не сданном лечебном корпусе автоматической системы, направившей сигнал о пожаре.

Как заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, все помещения проверены, угрозы нет, персонал возвращается к работе.