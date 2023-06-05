Глава Росприроднадзора Радионова рассказала о превышении марганца в Волге в 40 раз

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала РИА Новости, что специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца в Волге более чем в 40 раз.

По данным надзорного органа, в 2022 году специалисты взяли 3,5 тыс. проб воды из Волги и 2,5 тыс. — из Дона.

«По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий», — приводится заявление главы ведомства.

Кроме того, было выявлено превышение ПДК аммоний-ионов в Дону более чем в 50 раз.

Также было зафиксировано превышение более чем в 20 раз железа в устьевых участках малых рек, которые впадают в Дон.

В декабре 2022 года Росприроднадзор сообщил об обнаружении строительной свалки на берегу Енисея.