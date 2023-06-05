Юрист Петрикова рассказала о проекте электронных сертификатов на оплату ЖКУ для льготников

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что в следующем году правительство планирует запустить электронные сертификаты на оплату счетов по ЖКХ для льготных групп населения.

«Они будут выдаваться только тем, кто имеет постоянные льготы на оплату коммунальных услуг, а не временные субсидии. Например, инвалидам, ветеранам и т. д. Сейчас льготники точно так же оплачивают полную стоимость, а затем ждут, когда часть суммы вернётся им. Это не самая удобная схема», — пояснила специалист в разговоре с Life.ru.

По её словам, владельцы сертификатов смогут оплачивать только сумму со скидкой в 30—50%, а на остальную часть предоставлять сертификат.

По прогнозу экспертов, такая схема поможет уменьшить количество должников.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская в беседе с URA.RU сообщила, что размеры больничных и декретных выплат увеличатся в 2024 году на 18,9% из-за индексации МРОТ.