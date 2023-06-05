В Ленобласти годовалый мальчик подавился морковкой и умер в реанимации
- РИА Новости
Трагедия произошла 3 июня. Ребёнок гостил у бабушки.
Как уточнил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах, мальчик скончался спустя полчаса после госпитализации.
Из-за моркови у малыша оказались перекрыты дыхательные пути.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («причинение смерти по неосторожности»).
Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.