В Ленобласти годовалый мальчик подавился морковкой и умер в реанимации

В городе Лодейное Поле в Ленинградской области годовалый мальчик подавился морковкой и умер в реанимации.

Трагедия произошла 3 июня. Ребёнок гостил у бабушки.

Как уточнил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах, мальчик скончался спустя полчаса после госпитализации.

Из-за моркови у малыша оказались перекрыты дыхательные пути.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.