Княжевская: Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов

С начала года Москомархитектура оформила семь градостроительных планов земельных участков под строительство спортивных сооружений, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

«Больше всего — три из семи — планируется соорудить на территории ТиНАО. Помимо них, мы ждём появления по одному спортивному объекту на западе, юго-западе, юге и востоке. Они позволят разнообразить городскую инфраструктуру в отдельных районах и создать места для занятий спортом рядом с домом», — отметила Княжевская.

Большая часть из будущих объектов являются физкультурно-оздоровительными комплексами. Помимо них, предполагается возведение стрелково-охотничьего клуба и ещё одного здания, в котором будут совмещены спортивная и культурная деятельность.

«Общая площадь всех объектов составит более 40 тысяч квадратных метров. Строительство будет вестись за счёт инвесторов, которые определятся на торгах», — добавила Княжевская.

Один из крупнейших — спортивный объект в поселении Вороновское. Площадь здания более 21,7 тысячи квадратных метров.

Княжевская добавила, что также среди новых объектов — физкультурно-оздоровительный комплекс в Ивановской, спорткомплекс в деревне Марушкино, стрелково-охотничий клуб в поселении Кленовское, физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией на Воронежской улице, центр спорта и культурно-досуговой деятельности на Бартеневской улице.