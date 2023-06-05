В Приморье назвали нарушение прав детей в сфере получения образования частой жалобой
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«Но спектр обращений широк. По большому счёту, это всё, что связано с жизнью ребёнка. Его здоровье, безопасность, жизнь, имущественные права, права на получение социальной помощи, на отдых, на труд, получение алиментов — всё это является объектом пристального внимания уполномоченного», — сообщила омбудсмен в интервью ИА PrimaMedia.
По её словам, по итогам 2022 года на второе место по количеству обращений в адрес уполномоченного вышли обращения по защите имущественных прав детей — вопросы, связанные с жильём.
Ранее URA.RU передавало, что на челябинской телебашне включили тематическую подсветку в День защиты детей, 1 июня.