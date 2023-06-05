В Приморье назвали нарушение прав детей в сфере получения образования частой жалобой

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова рассказала, что самые частые вопросы, с которыми обращались в аппарат в 2022 году, связаны с нарушениями прав детей по вопросам получения дошкольного и общего образования.

«Но спектр обращений широк. По большому счёту, это всё, что связано с жизнью ребёнка. Его здоровье, безопасность, жизнь, имущественные права, права на получение социальной помощи, на отдых, на труд, получение алиментов — всё это является объектом пристального внимания уполномоченного», — сообщила омбудсмен в интервью ИА PrimaMedia.

По её словам, по итогам 2022 года на второе место по количеству обращений в адрес уполномоченного вышли обращения по защите имущественных прав детей — вопросы, связанные с жильём.

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