Финансовый аналитик Сабитова посоветовала отказаться от доставки готовой еды для экономии

Финансовый аналитик Ольга Сабитова перечислила несколько эффективных способов начать экономить.

Так, если вместо услуг доставки готовой еды начать готовить дома, расходы на питание можно уменьшить в два-три раза, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё 300—600 рублей в сутки можно сэкономить, отказавшись от ежедневного кофе в кофейнях, считает эксперт. В месяц экономия на напитке может составить до 14 400 рублей.

Ещё одна статья расходов, которую можно скорректировать, — транспорт и личный автомобиль. Иногда можно пройтись пешком, сэкономив на бензине и платной парковке, отметила она.

«Отслеживайте скидки в любимых магазинах… Например, летние вещи лучше всего покупать на декабрьских распродажах, а зимние — на июльских», — посоветовала Сабитова.

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как правильно делать накопления.