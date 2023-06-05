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Финансовый аналитик Сабитова посоветовала отказаться от доставки готовой еды для экономии

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Финансовый аналитик Ольга Сабитова перечислила несколько эффективных способов начать экономить.

Так, если вместо услуг доставки готовой еды начать готовить дома, расходы на питание можно уменьшить в два-три раза, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё 300—600 рублей в сутки можно сэкономить, отказавшись от ежедневного кофе в кофейнях, считает эксперт. В месяц экономия на напитке может составить до 14 400 рублей.

Ещё одна статья расходов, которую можно скорректировать, — транспорт и личный автомобиль. Иногда можно пройтись пешком, сэкономив на бензине и платной парковке, отметила она.

«Отслеживайте скидки в любимых магазинах… Например, летние вещи лучше всего покупать на декабрьских распродажах, а зимние — на июльских», — посоветовала Сабитова.

Ранее специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как правильно делать накопления.

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