Глава Минвостокразвития Чекунков спрогнозировал рост турпопулярности Магаданской области

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах реализации ряда туристических проектов в Магаданской области.

«Область сейчас готовит проекты по развитию острова Завьялова, созданию яхтенного центра в Магадане. Да, это суровый северный туризм... Мы уже видели, что это удалось той же Мурманской области. И нет никаких причин, почему это не удастся Магадану. Проекты структурированные, у них есть инвесторы, губернатор очень энергично занимается реализацией», — рассказал Чекунков в интервью «Российской газете».

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