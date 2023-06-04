Советник главы Крыма Крючков сообщил о взломе трансляции нескольких кабельных операторов
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала», — сообщил Крючков.
Он уточнил, что эфирное телевидение работает в обычном режиме.
26 мая в Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал.
2 июня сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе социальной сети.
Позже стало известно, что «ВКонтакте» работает в обычном режиме.