Советник главы Крыма Крючков сообщил о взломе трансляции нескольких кабельных операторов

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму взломали трансляции некоторых кабельных каналов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала», — сообщил Крючков.

Он уточнил, что эфирное телевидение работает в обычном режиме.

26 мая в Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал.

2 июня сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе социальной сети.

Позже стало известно, что «ВКонтакте» работает в обычном режиме.