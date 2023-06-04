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В «Победе» подтвердили, что спецтехника повредила самолёт в аэропорту Сочи

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Авиакомпания «Победа» сообщила, что спецтехника аэропорта повредила самолёт рейса Сочи — Екатеринбург в субботу, 3 июня.
В «Победе» подтвердили, что спецтехника повредила самолёт в аэропорту Сочи
  • РИА Новости

«Во время посадки клиентов на борт самолёта для выполнения рейса DP339 Сочи — Екатеринбург от 3 июня 2023 года поступила информация о повреждении воздушного судна спецтехникой аэропорта», — приводит РИА Новости заявление авиакомпании.

В «Победе» подчеркнули, что здоровью пассажиров ничто не угрожало.

Ранее стало известно, что самолёт компании «ЮТэйр», следовавший рейсом Сургут — Москва, совершил посадку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

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