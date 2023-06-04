Фельдшер в Липецке погибла в аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи

В Липецке машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, погибла фельдшер, заявили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла на площади Франценюка.

«В результате ДТП погибла женщина — фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, две 14-летние пассажирки и второй фельдшер скорой помощи», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

В Санкт-Петербурге ранее произошло серьёзное ДТП с участием 13 автомобилей.

По данным МЧС, в результате аварии госпитализировали 11 человек, в том числе двоих детей. По предварительной информации, грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другими машинами.