Фельдшер в Липецке погибла в аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи
- РИА Новости
По данным ведомства, авария произошла на площади Франценюка.
«В результате ДТП погибла женщина — фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, две 14-летние пассажирки и второй фельдшер скорой помощи», — говорится в заявлении.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
В Санкт-Петербурге ранее произошло серьёзное ДТП с участием 13 автомобилей.
По данным МЧС, в результате аварии госпитализировали 11 человек, в том числе двоих детей. По предварительной информации, грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другими машинами.