Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фельдшер в Липецке погибла в аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи

Короткая ссылка
В Липецке машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, погибла фельдшер, заявили в управлении МВД по региону.
Фельдшер в Липецке погибла в аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи
  • РИА Новости

По данным ведомства, авария произошла на площади Франценюка.

«В результате ДТП погибла женщина — фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель Opel, две 14-летние пассажирки и второй фельдшер скорой помощи», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

В Санкт-Петербурге ранее произошло серьёзное ДТП с участием 13 автомобилей.

По данным МЧС, в результате аварии госпитализировали 11 человек, в том числе двоих детей. По предварительной информации, грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другими машинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить